Verona-Inter: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

L'ultima giornata di campionato è arrivata anche per l'Inter campione d'Italia che sfiderà al Bentegodi l'Hellas Verona che ha già raggiunto la salvezza. Partita quindi senza nulla da chiedere per entrambe le squadre ma che potrebbe comunque regalare spettacolo. Lautaro, fresco di premio Mvp della stagione vuole migliorare il suo score e confermarsi il capocannoniere della Serie A. Simone Inzaghi avrà modo di provare giocatori che in stagione hanno avuto meno spazio come Audero, Bisseck e Buchanan.