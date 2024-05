Gp Catalogna: dove vedere la sesta tappa della MotoGp, orario e il programma

La MotoGp torna con il sesto appuntamento della stagione con le moto Ducati e le altre impegnate nel motomondiale che sfrecceranno in Catalogna. A Barcellona, sul circuito di Montmelò, Jorge Martin cercherà di consolidare la testa della classifica con 80 punti. Quelli di vantaggio da Bastianini secondo nel ranking sono 21, mentre dalla terza piazza occupata da Viñales sono 24. Martin è alla ricerca della terza vittoria in questa stagione, dopo i successi in Francia nell'ultimo appuntamento e in Portogallo. Ancora deludente Bagnaia che segue con 30 punti di distanza.

