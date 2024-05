Fiorentina-Olympiacos, dove vedere in tv e streaming la finale di Conference League: orario e probabili formazioni

Per la Fiorentina è arrivato il momento di scendere in campo per la seconda finale di Conference League consecutiva. Dopo la cocente delusione dell'anno scorso col West Ham, persa 2-1 al 90esimo, questa volta la squadra di Vincenzo Italiano (probabilmente all'ultima panchina sulla panchina della Viola, escluso il recupero con l'Atalanta) vuole tornare a Firenze con al Coppa ma dovrà vedersela con i greci dell'Olympiacos.