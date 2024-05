Lecce-Atalanta: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

La trentasettesima giornata di Serie A vede il Lecce ospitare l'Atalanta. I salentini hanno già trovato la salvezza grazie al campionato con tre giornate di anticipo. I giallorossi, infatti, hanno potuto esultare già nella 36ª di Serie A grazie alle sconfitte di Frosinone e Cagliari. Ora Krstovic e compagni sono sicuri che manterranno la posizione. L'Atalanta, invece, ha ancora molto in ballo e spera di difendere il quinto posto dietro il Bologna per entrare in Champions League. Alle sue spalle c'è la Roma che però è distante 3 punti con una partita in meno.

