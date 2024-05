Roma o Lazio in Champions se: Atalanta quinta matematicamente, ora c'è un solo scenario

I sogni di Roma e Lazio di entrare in Champions League sono ormai ridotti all'osso con un solo scenario ancora in piedi. L'Atalanta ha vinto contro il Lecce 2-0 blindando così il quinto posto alle spalle di Bologna e Juventus. Un gol e un assist di Scamacca per De Ketelaere hanno affondato i salentini che non hanno resistito all'impeto dei finalisti di Europa League. Proprio da questa dipende il futuro di Roma e Lazio che possono ancora sperare di entrare nella massima competizione per club della Uefa.

Roma e Lazio in Champions se

Ormai c'è un solo scenario che può permettere alla Roma e alla Lazio di entrare in Champions League e dipende tutto dall'Atalanta. Il destino è sfuggito dalle mani di De Rossi e Tudor che ora possono solo darsi battaglia a distanza in queste ultime due giornate di campionato. La corsa tra i due club della Capitale verrà disputata per ottenere il sesto posto in classifica, lo stesso che Mourinho aveva indicato ad agosto come uno dei pochi possibili per le due squadre («Roma e Lazio sono da quinto od ottavo posto»).

La sesta piazza potrebbe garantire l'accesso in Champions solo se i bergamaschi arrivino quinti e vincano l'Europa League contro il Bayer Leverkusen.

I tedeschi hanno concluso la Bundesliga senza essere mai sconfitti, un record mai accaduto prima nella storia del campionato teutonico, e rappresentano un avversario ostico. Lo sa bene anche De Rossi che li ha affrontati nelle semifinali della competizione in cui è mancato Dybala.

E se l'Atalanta sale in classifica?

Oltre alle sorti in finale di Europa League per l'Atalanta, c'è anche lo scenario in cui questa vinca contro il Leverkusen, ma lo faccia da quarta o terza in campionato. I bergamaschi, infatti, possono ancora migliorare la propria posizione in Serie A soprattutto alla luce dello scontro diretto tra Bologna e Juventus lunedì 20 maggio. Se una delle due squadre dovesse perdere punti (o tutte e due) allora la Dea avrebbe l'occasione di conquistare sia il terzo che il quarto posto. In questo contesto, la vittoria dell'Europa League non garantirebbe nessun sesto posto in Champions, con la Roma e la Lazio che resterebbero fuori dai giochi.