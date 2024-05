Manchester City-West Ham e Arsenal-Everton, Guardiola e Arteta si giocano la Premier all'ultima giornata: orario e dove vedere i match

Ultima giornata di Premier League con il titolo ancora da assegnare. A contenderselo sono Manchester City e Arsenal che domenica scopriranno il loro destino al triplice fischio. Ultimi 90 minuti in cui la squadra di Arteta proverà l'impresa, dovendo vincere la propria partita e sperare che il City non vinca la sua. Il City, al momento a +2 sui Gunners, sfiderà in casa il West Ham. In contemporanea l'Arsenal affronterà in casa l'Everton.