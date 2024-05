Ranieri in lacrime per la salvezza del Cagliari: il tecnico settantaduenne ricorda anche Gigi Riva

Il Cagliari ha ottenuto la salvezza nella 37ª giornata di Serie A grazie alla vittoria contro il Sassuolo. Lo scontro diretto con gli emiliani si è concluso con un secco 2-0 per i rossoblù che hanno potuto festeggiare insieme ai loro tifosi. E non solo, perché in campo i giocatori hanno lanciato in aria l'autore di questa permanenza nella massima serie: Claudio Ranieri. Il tecnico romano di 72 anni non è riuscito a trattenere la commozione al termine nei minuti finali e anche al termine della partita.

Sassuolo retrocesso ufficialmente: gli emiliani tornano in B dopo 11 anni

Le lacrime di Ranieri

Le telecamere hanno inquadrato l'ex Roma con il volto commosso. L'emozione ha giocato l'ennesimo brutto scherzo all'allenatore che si è lasciato andare alle lacrime per un successo importante con una squadra che fa parte della sua vita calcistica.

Non è la prima volta, infatti, che Sir Claudio allena gli isolani e non è la prima volta che raggiunge una salvezza insperata proprio con loro. Come lui stesso ha affermato trentatré anni fa è arrivato un successo in Emilia che gli ha permesso di rimanere in Serie A, come successo proprio oggi pomeriggio.

Non è la prima volta che l'allenatore di Testaccio viene ripreso in lacrime dalle telecamere. Nel 2019 creò grande commozione il suo addio alla Roma nell'ultima giornata da allenatore, quando prese la squadra da traghettatore. Visto il suo grande amore per i colori giallorossi, la Curva Sud decide di omaggiare l'allenatore con uno striscione e un coro a lui dedicato, scatenando le lacrime sul volto di Ranieri che si alzò e ringraziò i suoi tifosi. Nel 2016, invece, vinse a sorpresa la Premier League con il Leicester. Al termine della stagione ci fu una grande festa in cui i tifosi e i calciatori ringraziarono molto calorosamente il tecnico. Ai festeggiamenti si unì anche la piccola città del centro dell'Inghilterra.

La stagione turbolenta

La stagione del Cagliari si è conclusa con un lieto fine che qualche mese fa nessuno si auspicava. Nel momento più buio pr la squadra però Ranieri aveva avuto la lucidità di fare un passo indietro, affermando come ai calciatori servisse uno scossone e per questo lui si sarebbe dimesso. Quelle parole hanno smosso i calciatori che, invece, hanno chiesto rimanesse e gli hanno giurato fedeltà fino ad oggi quando lo hanno abbracciato ringraziandolo per la salvezza. Per ottenerla è stato necessario un discorso importante, per cui Ranieri ha deciso di citare delle parole che Gigi Riva gli ha detto in occasione della vittoria dei play off contro il Bari.