Cesc Fabregas, chi è lo spagnolo che sta guidando il Como in Serie A: età, la carriera tra Ignhilterra, Barcellona e il palmarès

Il Como è al match point per salire in Serie A. Queste ultime settimane sono fondamentali per i lagunari che hanno quattro punti di vantaggio dal Venezia. Un successo contro il Modena oggi potrebbe permettere ai biancoblù di abbandonare la serie cadetta e festeggiare una promozione storica. Il merito è della famiglia Hartono, ma soprattutto di Cesc Fabregas che ha preso la guida della squadra in estate del 2023. Dopo essere approdato sulle sponde del Lago di Como nel 2022, lo spagnolo ha deciso di rimanere anche dopo il suo ritiro. Ora da vice allenatore, con Roberts che lo affianca, è pronto a centrare la promozione.

Serie B, il Como vede la A e potrebbe festeggiare a Modena. Bagarre per la salvezza