Camila Giorgi, pignorati 464mila euro presso la Federtennis per tasse non pagate. E lei potrebbe essere in California

Il mistero Camila Giorgi è un po' meno mistero. La tennista è tornata sui social chiedendo di seguire solo i suoi profili social «per evitare fake news» ma su di lei pende un debito con il Fisco di almeno 464mila euro di tasse non pagate. La conferma è della Fitp, la Federazione italiana tennis e padel. Non è detto, però, che quello sia l'importo effettivo che la tennista 32enne, ritiratasi ufficialmente il 7 maggio, deve all'Agenzia delle Entrate. Questa infatti è solo la cartella girata alla Fitp, coinvolta in quanto paga premi e gettoni di presenza in nazionale agli atleti. E ora dovrà dunque girare al Fisco eventuali premi non pagati alla Giorgi dall'atto di pignoramento, vale a dire da luglio 2023.

Camila Giorgi e i guai con il Fisco, lei rompe il silenzio: «Su di me solo fake news. Felice di annunciare il mio ritiro dal tennis»

Il 15 aprile scorso, i funzionari di Firenze (lei risiede a Prato) avrebbero dovuto recapitarle tutti i documenti del caso, tra cui le cartelle evase e i debiti da pagare, oltre all'avviso di indagine da cui poi potrebbe arrivare un processo.

Ma di lei nessuna traccia. Adesso il caso può passare ai magistrati: se il fisco e il contribuente non trovassero un accordo, come in questo caso, allora il rischio diventerebbe la condanna per evasione. Lei su Instagram ieri si è mostrata tranquilla: «Sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica. Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l'ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità future. È una gioia condividere la mia vita con voi e continuiamo questo viaggio insieme».

La famiglia, il furto in casa e la fuga negli Stati Uniti

Camila Giorgi, vincitrice del Wta 1000 a Montreal nel 2021, vive coi genitori, l'argentino Sergio Giorgi e l'italiana Claudia Fullone, e i fratelli, nella stessa villa dove nel giugno 2021 la campionessa e i familiari furono derubati dai ladri la notte. Furono trafugati preziosi e gioielli per circa 80.000 euro di valore. È lo stesso anno in cui insieme ai familiari lanciò la linea di moda Giomila, fusione di cognome e nome della sportiva, alcuni mesi dopo, a settembre. Un marchio creato dalla madre anche in prospettiva post agonistica, di racchetta appesa al chiodo. Un momento che è arrivato adesso e in modo brusco.

Ora potrebbe essere negli Stati Uniti, precisamente in California. Ma anche di questo nessuna conferma (e lei stessa ieri sui social non lo ha chiarito). Se la questione col Fisco italiano si confermasse, seguirebbe un'altra grana che coinvolge la tennista, cioè la richiesta di rinvio a giudizio per lei e altri indagati, a Vicenza, per false certificazione ai vaccini anti-Covid. Lei si è difesa dicendosi tranquilla dato che non avrebbe potuto partecipare ai tornei se non fosse stata in regola con la vaccinazione.