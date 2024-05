Serie B, il Como vede la A e potrebbe festeggiare a Modena. Bagarre per la salvezza

Tutti in campo alle ore 15 di domenica 5 maggio nella trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie B. Campo principale il Braglia dove il Modena, praticamente salvo (+6 sui playout), ospita il Como che con 71 punti ne ha 4 di vantaggio sul Venezia, impegnato in casa con la Feralpisalò e costretto a vincere sperando che i lariani non facciano altrettanto. Se la squadra di Osian Roberts passa a Modena, potrà festeggiare con un turno d’anticipo. Potrebbe ottenere comunque la promozione anticipata con un risultato diverso, ma in quel caso solamente se il Venezia non dovesse vincere. Il successo nella giornata precedente contro il Cittadella al 94’ e la sconfitta del Venezia con il Catanzaro per 3-2 al 96’ ha scavato il solco di 4 punti, così sul lago preparano il ritorno nella massima divisione 21 anni dopo l'ultima partecipazione in A (stagione 2002-2003), conclusa all’ultimo posto in classifica e l'immediata discesa in B. Se Como e Venezia dovessero chiudere con gli stessi punti, a salire in A è la squadra lagunare in virtù degli scontri diretti, primo criterio in caso di conclusione del torneo a parità in classifica. Entrambe hanno vinto una gara a testa (2-1 per i lombardi, 3-0 per i veneti), ma il Venezia ha segnato più gol nelle due sfide vantando una differenza reti migliore.

Festa Parma

Il Parma ha passato questi giorni a festeggiare dopo l’1-1 a Bari che, per la contestuale sconfitta del Venezia, ha portato la matematica certezza della A.

Fabio Pecchia però non si accontenta e chiede ai suoi di fare bella figura nelle due gare che restano, al Tardini con la Cremonese che è stata a lungo antagonista e al Mapei Stadium-Città del Tricolore nel sentitissimo derby con la Reggiana salva e che prova l’assalto ai playoff (sarà impegnata in questo penultimo turno a Marassi contro la Sampdoria).

Lotta per la salvezza

Il Lecco ha già salutato la B. La Feralpisalò con 33 punti, salvo sorprese, lo farà nelle due partite che restano. Tutte le attenzioni si concentrano sul terzetto che sta a quota 37 da cui uscirà la terza retrocessione e il playout, nel quale è coinvolto anche lo Spezia a 40. Rischia grosso il Bari di Federico Giampaolo (un punto in 3 gare) di scena a Cittadella, così come in trasferta va pure l’Ascoli atteso a Palermo da Michele Mignani che ha messo insieme 2 sconfitte dopo 3 pareggi. La Ternana pronta a tutto al Liberati con il Catanzaro sicuro del quinto posto ma che potrebbe dare l’assalto anche al quarto. Per lo Spezia c’è la trasferta di Cosenza da non sottovalutare affatto.

Il programma

Domenica 5 maggio, ore 15

Brescia-Lecco

Cittadella-Bari

Cosenza-Spezia

Modena-Como

Palermo-Ascoli:

Parma-Cremonese

Pisa-Sudtirol

Sampdoria-Reggiana

Ternana-Catanzaro

Venezia-Feralpisalò