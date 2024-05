Zverev-Tabilo, orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale degli Internazionali di Roma

Si entra nella fase finale degli Internazionali BNL d'Italia. Senza Sinner e Alcaraz che non hanno partecipato, e Djokovic e Medvedev eliminati già prima degli ottavi, al Masters 1000 di Roma il palco se lo sono preso alcuni degli outsider. Uno su tutti, il tedesco Alexander Zverev, ultimo top 10 rimasto in corsa. In semifinale sfiderà la sorpresa Tabilo, giustiziere di Djokovic al terzo turno.