Non solo Ryder Cup, arriva il Masters: ecco dove vederlo

Non solo Ryder Cup. Mentre a Roma si sta svolgendo il torneo più prestigioso del mondo, il grande golf non si ferma. Nel 2024 tornerà il Masters, l’unico dei 4 Major maschili che si disputa ogni anno sullo stesso percorso, l’Augusta National Golf Club in Georgia (USA). Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e visibile anche in streaming su Now.

L’appassionante inseguimento alla “Green Jacket”, la giacca verde che spetta di diritto al campione del Masters, riparte dal trionfo del 2023 del basco Jon Rahm, il quarto spagnolo della storia a imporsi all’Augusta National. Tutti i migliori golfisti del mondo vorranno sollevare il trofeo e si sfideranno sui campi di uno dei club più famosi d’America da giovedì 11 a domenica 14 aprile 2024.