Ryder Cup 2023, ecco lo speciale in edicola con “Il Messaggero”: protagonisti, regole e storia

Un tuffo dentro il fenomeno Ryder Cup che appassiona tutto il mondo: con Il Messaggero è in edicola uno speciale di 16 pagine, introdotto da un commento di Mario Ajello, per conoscere la storia, i protagonisti, le regole, il campo e cosa significa per la città di Roma uno degli eventi più iconici dello sport, la terza manifestazione al mondo dopo Mondiali di calcio e Olimpiadi. Sfogliando le pagine, ci si può tuffare tra le pieghe della competizione e del fenomeno sociale che è diventato in quasi un secolo di storia (è nata nel 1927 dall'intuizione dell'imprenditore Samuel Ryder, che organizzò la prima edizione). La storia con gli aneddoti e i personaggi dai pionieri ai nostri giorni, la storia delle Ryder che hanno visto gli italiani protagonisti, Costantino Rocca e i fratelli Molinari, tutti e 28 i protagonisti, per riconoscerli subito anche in Tv; il racconto di Lavinia Biagiotti, la padrona di casa che ha reso realtà il sogno del padre e della mamma, la stilista Laura; l'intervista ai due vicecapitani del Team Europe Francesco ed Edo Molinari; le caratteristiche del campo, buca per buca, quali possono essere decisive, e i segreti di Lara Arias, l'agronoma spagnola che ha curato con una squadra di professionisti l'erba di tutto il Marco Simone; un'analisi tecnica dei favoriti, chi può vincere e perché, le strategie possibili e le possibili sorprese. E infine la copertura Tv, dove e come seguire la Ryder da venerdì a domenica, e un'analisi su quale sarà l'impatto economico-sociale dell'evento sulla città di Roma, con l'intervento dell'assessore Onorato. Sedici pagine da non perdere, per non perdersi nulla di una delle competizioni più affascinanti dello sport mondiale.