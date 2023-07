Samuel Chukwueze, chi è l'obiettivo per l'attacco del Milan: la Nigeria, Osimhen e il paragone con Robben

Prima le cessioni, poi colpi. A inizio luglio il Milan ha annunciato l'addio di Sandro Tonali, volato al Newcastle tra la disperazione dei tifosi per circa 80 milioni di euro. Una cifra difficile da rifiutare per il club rossonero e necessaria per finanziare la rivoluzione che, dopo la separazione con Paolo Maldini e Frederic Massara, stanno portando avanti Moncada e Furlani. Chiari i profili cercati dalla squadra mercato milanista: giovani e di talento, ma anche giocatori pronti per competere in Italia e in Europa.

Loftus-Cheek, Pulisic e Reijnders sono stati i colpi annunciati finora, ma non saranno gli unici.

Il Milan è infatti alla ricerca di un altro esterno d'attacco per facilitare la metamorfosi tattica che ha in mente Stefano Pioli, pronto ad abbandonare il 4-2-3-1 per sposare il 4-3-3. E l'obiettivo rossonero ha un nome e un cognome: Samuel Chukwueze, ala del Villarreal per cui il Milan è pronto a investire tra i 25 e i 30 milioni di euro comprensivi di bonus. Ma chi è Chukwueze?

Gli inizi in Nigeria, l'esplosione in Spagna

Classe 1999, Chukwueze nasce in Nigeria e comincia a giocare fin da giovanissimo nella Diamond Football Academy, canale privilegiato per il salto dal calcio africano fino all'Europa, venendo convocato fin da subito nelle nazionali giovanili del suo Paese. La vittoria del Mondiale Under 17 nel 2015 attira le attenzioni di diversi club europei, con il Villarreal che riesce a battere la concorrenza e a portarlo in Spagna per circa 500 mila euro. E se il giocatore, oggi, vale cinque volte tanto lo si deve a una crescita che rapidamente si è trasformata in ascesa.

Chukwueze viene inizialmente aggregato al settore giovanile, ma dopo un solo anno comincia ad allenarsi con la prima squadra, esordendo in Liga nel 2018 e non uscendo più dal campo. In cinque stagioni con gli spagnoli colleziona 307 presenze, segnando 37 gol, fornendo 31 assist e conquistando l'Europa League nel 2021. La sua stagione più prolifica è stata proprio quella appena trascorsa: 13 reti e 11 passaggi vincenti tra campionato, Coppa di Spagna e Conference League. Numeri che gli sono valsi il premio di "Miglior giocatore africano della Liga". Dal 2018 è punto fermo al fianco di Victor Osimhen nell'attacco della Nazionale nigeriana, con cui ha realizzato quattro gol, di cui due in Coppa d'Africa, in 28 presenze.

Come gioca Chukwueze

Chukwueze è un'ala destra a cui piace convergere sul sinistro per colpire il portiere a giro sul secondo palo. Ricorda qualcuno? In Nigeria, proprio per questa propensione tattica, lo hanno paragonato ad Arjen Robben e così in Spagna è stato rapidamente ribattezzato "il Robben nigeriano". Abile nel dribbling, specie in spazi stretti, Samuel dà il meglio di sé se lanciato in velocità. La sua capacità di saltare l'uomo e creare superiorità numerica è stata una delle armi del Villarreal di Quique Setien, quinto in campionato e qualificato alla prossima Europa League. Il suo ruolo naturale è quindi quello di esterno destro di un attacco a tre, ma può giocare anche dietro le punte. Una duttilità che potrebbe essere molto utile a Stefano Pioli.