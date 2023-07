Lazio, testa a testa tra Ricci e Torreira per la cabina di regia. Lotito pronto al nuovo assalto con Cairo

Le ufficialità non arrivano, ma qualcosa si muove nel mercato della Lazio. Lotito, che continua a smentire categoricamente offerte per Immobile, ieri sera è tornato alla carica. Il patron ha promesso a Sarri di dare una scossa in tempi brevi e per questo ha spinto sull’acceleratore per due obiettivi importanti come Ricci e Zielinski. La risposta di Torino e Napoli – ancora una volta – non è stata quella che si aspettava il patron, ma presto (domenica) ci sarà l’occasione per andare all-in.

Lazio, Lotito pronto al nuovo assalto per Ricci

Dopo la prima offerta di 35 milioni per Ricci e Sanabria, Lotito è tornato a bussare alla porta di Cairo solamente per il regista. L’ex Empoli piace tanto a Sarri ed è diventato il preferito per la cabina di regia del suo 4-3-3. Proprio per questo motivo il patron biancoceleste ha alzato il tiro a 20 milioni più bonus, ma per il numero uno granata al momento non si scende sotto i 25 fissi. La distanza non è molto ampia, per questo Lotito sembra convinto di poter ottenere uno sconto già da domenica, dopo l’incontro in Lega per i diritti tv.

Resta viva anche la pista Torreira

Qualora Cairo non dovesse convincersi, ecco che tornerebbe ampiamente in corsa. L’uruguaiano per ora è in attesa di novità sia dalla Lazio che dal. L’agente, Pablo, ha trattato da tempo con Lotito trovando anche un’intesa di massima per l’ingaggio del calciatore (che ora percepisce oltre 3 milioni a differenza del milione di Ricci), ma da lì il club biancoceleste non è andato oltre, visto che al Galatasaray - che chiede 15 milioni - l’offerta non è ancora arrivata.Salvo un mister X improvviso, per il nuovo regista della Lazio c’è un testa a testa, ma sarà opportuno che esca presto il vincitore.