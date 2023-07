Tonali, la lettera d'addio al Milan: «Nel calcio certe opportunità fanno crescere. Spero sia solo un arrivederci»

Alla fine gli incubi dei tifosi del Milan si sono trasformati in realtà: Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Newcastle. Il club inglese ha annunciato in mattinata l'acquisto del centrocampista, reduce da un disastroso Europeo Under 21, a cui ha fatto seguito il saluto del Milan e una vera e propria lettera d'addio del calciatore.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from @acmilan.



The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James’ Park initially until 2028.



Welcome to Newcastle United, Sandro! 🇮🇹 pic.twitter.com/BbxrNUzVNo — Newcastle United FC (@NUFC) July 3, 2023

«Oggi mi ritrovo qui con un mix di emozioni nel cuore», inizia così il lungo messaggio condiviso da Tonali sul proprio profilo Instagram, «come sapete, ho deciso di intraprendere una nuova avventura e una nuova sfida». Lungo l'elenco dei ringraziamenti: «Inizio con un ringraziamento alla società che mi ha accolto e dato la possibilità di far parte di questo club straordinario, che per me è e resterà sempre casa mia. Ringrazio chi ha fatto sì che io indossassi i colori della squadra del mio cuore e chi ha gestito con disponibilità e condivisione la situazione nelle ultime settimane. Ho imparato tanto in questi tre anni e ho trovato una famiglia calcistica tra società, compagni e staff tecnico, che mi ha sostenuto e guidato nel mio percorso. È grazie a voi se sono potuto migliorare come calciatore e come uomo».

Tonali ha poi provato a spiegare la sua scelta: «Capisco che questo addio possa suscitare emozioni contrastanti, ed è normale che ci siano quando si lascia un pezzo, grande, di cuore, ma è importante ricordare che nel calcio, così come nella vita, i cambiamenti a volte sono motivo di crescita per tutti».

L'ultimo dei grazie è il più sentito: «Adesso voglio ringraziare la mia gente: voi che, come me, portate nel cuore i colori rossoneri. Non dimenticherò mai i cori della Sud, il 19esimo Scudetto, tutti i momenti meravigliosi condivisi insieme e l’amore per il nostro Milan. Auguro a tutti voi, società e tifosi, il meglio per il futuro e sono sicuro che farete ancora grandi cose insieme». Nel finale, un augurio che sa un po' di promessa: «Un caloroso abbraccio, con la speranza che non sia un addio, ma un arrivederci. Forza Milan».