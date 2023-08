Calciomercato, asta per Scamacca: l'Atalanta sorpassa l'Inter e lui apre alla Dea

Il nome dell’estate: Gianluca Scamacca. Per il secondo anno di fila. Se l’anno scorso il Sassuolo lo aveva ceduto al West Ham piazzando il colpo da 36 milioni di euro più bonus adesso il centravanti, dopo un’annata costellata di infortuni, è pronto a tornare in Italia. Lui vorrebbe - stando a quanto dichiarato - rientrare alla Roma, ma adesso Pinto, visti i tempi ristretti, non può più aspettare e ha rilanciato per Marcos Leonardo.

Ovviamente la pista Scamacca non è mai sfumata, ma ora ci sono le due squadre nerazzurre d’Italia davanti: Inter e Atalanta.

Marotta la sua offerta l’ha già fatta: 24 milioni più 4 di bonus. E l’attaccante ha aperto alla possibilità milanese alla corte di Simone Inzaghi. Ma dal West Ham vorrebbero rientrare maggiormente rispetto all’investimento dell’anno scorso e aspettano il rilancio. Che a quanto pare da Milano non dovrebbe arrivare. In questa situazione ingarbugliata è pronta ad inserirsi l’Atalanta: i bergamaschi hanno i soldi arrivati dalla cessione al Manchester United di Hojlund e sono pronti all’assalto.

Alzando ulteriormente l’asticella economica per convivere gli inglesi: 30 milioni sul piatto e pure una percentuale sulla futura rivendita. La cifra richiesta dai vincitori della Conference League contro la Fiorentina. E in tutto questo che fa Scamacca? La sua voglia di tornare in Italia sembra così forte che potrebbe anche aprire alla Dea nelle prossime ore. Gasperini ci spera, l’attacco dell’Inter non si completa e la Roma rimane a guardare in attesa di capire se c’è la possibile di rientrare magari vendendo velocemente Ibanez. La telenovela dell’estate. Ma il The End è vicino.