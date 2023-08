Mercato Roma, trattativa per Marcos Leonardo. Morata chiude ai giallorossi: «Non sono un'opzione». Il Rennes su Matic

I giorni passano, le trattative proseguono ma José Mourinho è ancora senza attaccante. Tiago Pinto deve riuscire nell’impresa di acquistare un centravanti a costi da discount ma che possa garantire almeno una quindicina di gol durante la stagione. Impresa ai limiti del possibile come gli stanno facendo capire i club a cui si è approcciato: il Santos ha reputato troppo bassa l’offerta per Marcos Leonardo, il Bologna ha negato il prestito per Arnautovic, il West Han si sta accordando con l’Inter per Scamacca, lo Spezia cederà agli Hummers Nzola e Morata costa almeno 21 milioni. A proposito di Morata, l'attaccante dell'Atletico Madrid ha chiuso definitivamente le porte ai giallorossi: «Sono felice di essere qui, ma noi giocatori non possiamo controllare il mercato. Non penso alla Roma, non è un'opzione. Non è nella mia testa. Mourinho? È un grande allenatore, è stato lui a darmi l'opportunità di giocare la prima partita da professionista. Gli sono molto grato e gli auguro il meglio», ha detto lo spagnolo a Tudn.

Per sbloccare la situazione la Roma deve cedere e la presunta offerta del Notthingam Foreset di 25 milioni per Ibañez potrebbe sbloccare la situazione. L’arrivo di soldi freschi in cassa può aprire nuovi scenari fino ad oggi esplorati per via dei paletti del settlement agreement firmato a settembre a scorso e a che la Roma è decisa a rispettare per non pagare multe.

Sul mercato c’è anche Karsdorp che con l’arrivo di Kristensen troverà sempre meno spazio. Mentre l’Equipe rivela che il Rennes vorrebbe ingaggiare Matic dopo per rinforzare il reparto dopo la cessione di Lesley Ugochukwu al Chelsea. La trattativa più calda in entrata al momento è quella di Marcos Leonardo con il Santos. La Roma ha presentato un'offerta che però il club brasiliano ha rigettato, sia per l'entità sia per le modalità di pagamento. «Marcos Leonardo è stato cercato dalla Roma e ha parlato con il presidente del Santos, ma l’offerta dei giallorossi è troppa bassa. Non c’è possibilità di fare l’operazione», ha detto il direttore sportivo Paulo Roberto Falcão. Inoltre, dal Brasile fanno sapere che parte del cartellino (30%) è di proprietà della famiglia del giocare mentre il restante è del club. Un dettaglio non di poco conto considerando che il Santos ha bisogno di incassare più soldi possibile dalla cessione per via dei problemi finanziari in cui riversa la società, ecco perché i 10 milioni più 8 di bonus non sarebbero sufficienti a chiudere la trattativa.