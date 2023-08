Napoli, il sostituto di Kim arriva dal Brasile: contatti per Natan. Piace anche Murillo

NAPOLI – Il Napoli prova ad accelerare per il nuovo difensore da regalare a Rudi Garcia. L’innesto nel reparto arretrato è una necessità dopo l’addio di Kim Min-jae, finito al Bayern Monaco. Il club di De Laurentiis sta intensificando i contatti per completare il primo acquisto del mercato. I campioni d’Italia potrebbero pescare in Brasile. Sono partiti i contatti per Natan, 22enne del Bragantino, trattato in passato anche dalla Roma che offrì 7,5 milioni con una percentuale del 20% su una futura rivendita.

Napoli have opened talks for Brazilian CB Natan from Bragantino. Clubs are discussing about conditions of the deal, per @SkySport 🔵🇧🇷 #Napoli



Natan, one of the main options for new centre back to replace Kim Min Jae. pic.twitter.com/k23lcnNJ6l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023

È un centrale di piede mancino, strutturato fisicamente (188 centimetri), considerato molto promettente.

Ha cominciato da terzino sinistro, poi è stato spostato al centro nelle giovanili del Flamengo. Ha un contratto fino al 2025 con il Bragantino che fa parte della galassia Red Bull. Il Napoli sta verificando la possibilità di imbastire un’operazione puntando su un profilo molto giovane che poi ovviamente dovrà adattarsi alla serie A.

L’alternativa

In Brasile sono convinti che il Napoli stia seguendo pure Murillo del Corinthians. Secondo Espn, il club azzurro avrebbe presentato un’offerta vicina ai 18 milioni di euro che si avvicinerebbe, dunque, alla richiesta dei paulisti di 20 milioni di euro. I prossimi giorni saranno decisivi. Il Napoli è intenzionato ad accontentare il suo allenatore definendo al più presto l’operazione difensore.

Si ferma Anguissa

Non si è allenato, intanto, a Castel di Sangro Anguissa che si è fermato per un risentimento muscolare alla coscia destra. I tifosi sono un po’ preoccupati per i tanti problemi muscolari accusati in fase di preparazione: hanno accusato affaticamenti Osimhen, Elmas, Lobotka e Demme. Kvaratskhelia, invece, è fermo per una botta al ginocchio sinistro: i primi esami strumentali hanno escluso complicazioni. Il georgiano dovrebbe saltare l’amichevole di domenica contro l’Augsburg, al contrario di Osimhen che proverà il recupero dopo il forfait contro il Girona.