Scamacca, il primo nome per l'attacco della Roma: le foto

Il primo obiettivo per l'attacco della Roma è Gianluca Scamacca. L'attaccante del West Ham, trasferitosi a Londra la scorsa estate dal Sassuolo per ben 36 milioni di euro, è il profilo individuato da Tiago Pinto per non far sentire l'assenza di Tammy Abraham, out per almeno sei mesi dopo l'infortunio al ginocchio rimediato nell'ultima giornata contro lo Spezia. La trattativa con gli Hammes è in stand by, c'è distanza sulla formula: la Roma propone un prestito, gli inglesi vogliono inserire almeno un obbligo di riscatto, per non perdere l'investimento fatto appena un anno fa. Sul giocatore è forte anche l'interesse del Milan.