Calciomercato live, news oggi: Nehuen Perez sempre più vicino al Napoli, Pellegrino in uscita dal Milan

Calciomercato live, le news di oggi sabato 27 gennaio 2024. Il Napoli sta per concludere la trattativa con l'Udinese per Nehuen Perez, il Milan tratta col Verona la cessione di Pellegrino.

Il Napoli vicino alla fumata bianca per Nehuen Perez

Il difensore argentino sta per lasciare l'Udinese per unirsi al Napoli. Martedì in programma le visite mediche. Operazione complessiva da 18 milioni di euro, quadriennale per il giocatore che sarà il quinto acquisto invernale del club azzurro.

Milan, Pellegrino in uscita

Il Milan sta trattando la cessione di Pellegrino all'Hellas Verona. Il giocatore argentino classe 2002 interessa anche all'Anderlecht.