La prima finale Slam personale, la prima anche in assoluto del tennis italiano agli Australian Open, rimpolpa i già tanti record di Jannik Sinner, ad appena 22 anni. È anche la prima volta, era Open, che un azzurro supera un numero 1 nei Majors, e che - a parte Federer e Nadal - qualcuno batte Nole I di Serbia 3 volte in 9 settimane negli ultimi 4 confronti (nei gironi del Masters, alle Finals di Davis e ora a Melbourne; sconfitta nella finale di Torino). È anche il più giovane finalista a Melbourne proprio da Djokovic al primo urrà Slam nel 2008. E, fra gli italiani, è a una finale Slam come Berrettini, De Stefani, Panatta, Errani, Vinci, Pennetta, la Schiavone 2, Pietrangeli 4.

