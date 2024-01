Sinner-Medvedev, quote della finale: impazza “The Italian Job”, doppia vittoria dell'altoatesino e Bolelli-Vavassori

​Sinner-Medvedev, le quote della finale. C'è una scommessa particolare nel tennis e le hanno addirittura dato un nome: “The Italian Job”, la sintesi di un double da sogno: e cioè Jannik Sinner - quotato da Planetwin365 a 1,35 - in trionfo agli AusOpen e la coppia Bolelli-Vavassori vincente nella finale di doppio a 2,75, come recitano le quote di Snai. Se prendete Sinner e lo mettete insieme a Vavassori e Bolelli, in una sorta di squadra di Davis della scommessa, viene fuori, appunto, “The Italian Job”, una puntata doppia che vale 3,80 volte la posta, ma molto di più per emozione, gioia, voglia di far festa.

Sinner quanto guadagna se vince la finale degli Australian Open, il direttore del torneo: «Montepremi record»

La puntata

D'altra parte se nel giro di poche ore puoi mettere insieme il sogno di vincere due titoli Slam in una terra sacra della racchetta come l'Australia, allora la scelta di puntare tutto sul tricolore merita eccome, con tanto di titolo di un famoso film.