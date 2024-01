Calciomercato live, ultime notizie oggi: Napoli, ufficiale Dendoncker. Milan, si tratta l'addio di Origi. Roma, si continua a lavorare per Baldanzi

I tifosi del Napoli si sono svegliati oggi con l'annuncio dell'arrivo di Leander Dendoncker, centrocampista in prestito dall'Aston Villa. Un nuovo giorno di calciomercato si apre con gli azzurri che stanno rinforzando la propria rosa per permettere a Mazzarri di essere il più competitivo possibilen in Serie A. La Roma ha ceduto Vina al Flamengo e lavora per prendere Tommaso Baldanzi dall'Empoli. Infine, il Milan continua a trattare con i Los Angeles Galaxy per la cessione di Origi. Ecco le ultime notizie di oggi di calciomercato in diretta.

