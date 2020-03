Virologo tedesco Jonas Schmidt-Chanasit: «Impossibile che il calcio riparta in questa stagione»

Ultimo aggiornamento: 16:04

Il virologo tedesco Jonas Schmidt-Chanasit, dell'Istituto Berhard-Nocht di Amburgo, lancia l’allarme. “E’ impossibile che il calcio possa ripartire in questa stagione, considerando che questo sport ha avuto una forte incidenza sulla dinamica di diffusione del coronavirus in Europa”. Secondo il 40enne berlinese che collabora anche con l'Oms al canale tv tedesco NRD la ripresa dei campionati di calcio in Europa rischia seriamente di slittare alla prossima stagione nel 2021. “Non credo che ad aprile si possa parlare di tornare a giocare, neppure a porte chiuse perché potenzialmente le persone potrebbero riunirsi in casa per guardare le partite. Il calcio ripartirà solo alla fine di tutto - spiega Schmidt-Chanasit -, perché ha avuto una forte incidenza sulla dinamica di diffusione e in questo momento ci sono bel altre priorità in Europa”. La Bundesliga al momento è ferma fino al 2 aprile (un giorno in più invece per la Serie A), una data considerata da molti puramente teorica, con la prospettiva di uno stop ben più lungo, come anticipato da Jonas Schmidt-Chanasit.