Lazio, Sarri sconta la seconda seduta e ritrova Patric e Zaccagni: le ultime da Formello

Dopo una giornata di relax, la Lazio si è ritrovata nel centro sportivo di Formello. Appuntamento stamattina per riprendere le operazioni in vista di un'altra sfinda importante come quella di Cagliari. Alla Unipol Domus ci sarà molto in ballo per i biancocelesti, soprattutto dopo la brutta figura di Bergamo con l'Atalanta. Il quarto posto al momento si è allontanato a cinque lunghezze, ma per Sarri è ancora possibile una risalita in questa stagione complicata e ricca di alti e bassi.

Seconda seduta scontata. Riecco Patric e Zaccagni

Intanto oggi, proprio dopo la richiesta dei calciatori di abbassare i carichi di lavoro, il tecnico ha lasciato il pomeriggio libero alla squadra nonostante la doppia seduta in programma. Solo allenamento mattutino quindi per i biancocelesti, durante il quale si sono rivisti sia Patric che Zaccagni. Lavoro differenziato anche con corsa per entrambi, ma niente pallone. Al momento è complicato immaginarli in campo già sabato in Sardegna. Non erano in gruppo nemmeno lo squalificato Rovella e l'acciaccato Romagnoli, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Aggregati infine dalla Primavera i giovani Dutu, Sardo e il solito Saná Fernandes.

Domani è previsto un allenamento pomeridiano.