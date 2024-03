Manchester City e Arsenal si sfidano per acciuffare il Liverpool in testa alla classifica. I Reds sono scappati dopo la vittoria sul Brighton per 2-1 e ora si gono questo primo posto che potrebbe anche durare poco. In caso di successo dei Gunners, questi raggiungerebbero Klopp e i suoi calciatori in cima alla Premier League, mentre i Citizens accorcerebbero di molto le distanze.

Il Liverpool vince 2-1 contro il Brighton e diventa primo in Premier League