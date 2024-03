Il Liverpool vince 2-1 contro il Brighton e diventa primo in Premier League

Il Liverpool vola in testa alla classifica di Premier League e distacca l'Arsenal che però sta giocando contro il Manchester City. La gara tra Gunners e Citizens sarà seguita con grande interesse da tutti i tifosi e giocatori dei Reds che si stanno godendo il loro primo posto in classifica grazie alla vittoria per 2-1 contro il Brighton. Jurgen Klopp ha battuto per la prima volta in carriera il De Zerbi grazie alle reti di Luis Diaz e Salah che hanno rimontato il gol di Wellbeck.

La cronaca della partita

De Zerbi ha abbandonato Anfield a testa alta, lasciando a testa alta quello stadio che il prossimo anno potrebbe diventare il suo. I Reds, infatti, hanno da tempo messo gli pochi sull'ex Sassuolo che ha fatto bella figura con i suoi Seaguls grazie al gol in avvio di Wellbeck che ha sbloccato la gara. Dopo 2 minuti, infatti, l'attaccante inglese ha gonfiato la rete dopo aver raccolto una respinta di Van Dijk. Dopo appena venticinque minuti, però, il Liverpool pareggia grazie a un tiro sulla sinistra di Luis Diaz. Nel secondo tempo, arriva il raddoppio dei padroni di casa con un gol di Salah che viene imbucato da McAllister e gonfia la rete trafiggendo Verbruggen. Il Brighton tenta di alzare il baricentro nel finale, però soffre in campo aperto e rischia di incassare il tris.

Luis Diaz segna ma è in fuorigioco, Verbrugeen para su Salah. Il Liverpool spreca, ma vince con merito: Jurgen Klopp supera De Zerbi per la prima volta e si gode la vetta.