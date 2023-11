Tudor nuovo allenatore Napoli, ore decisive: De Laurentiis lavora al sì, Garcia vola a Nizza e attende l'esonero

Sono ore decisive per il futuro del Napoli. Aurelio De Laurentiis è in riunione a Roma con lo stato maggiore del club azzurro: l’ad Andrea Chiavelli, il diesse Mauro Meluso, il caposcouting Maurizio Micheli, il club manager Antonio Sinicropi, per chiudere l’accordo con il nuovo allenatore.

Igor Tudor al Napoli, chi è

Il prescelto dai campioni d’Italia è Igor Tudor, 45enne di Spalato, reduce da una stagione positiva all’Olympique Marsiglia: ha conquistato il terzo posto in Ligue 1 centrando la qualificazione ai preliminari di Champions League.

Poi il divorzio in estate in attesa di un’offerta allettante. Il Napoli lo ha sondato già ad ottobre, poi ha deciso di proseguire con Garcia fino all’epilogo di ieri.

Garcia, esonero a un passo

La sconfitta con l’Empoli al Maradona (la quarta in otto partite) ha tolto qualsiasi dubbio a De Laurentiis che a breve esonerà il tecnico francese, volato a Nizza dalla compagna Francesca Brienza e dalla piccola Sofia. La decisione è presa e manca solo il sì del nuovo allenatore per procedere al ribaltone.

L'intesa

Il Napoli è al lavoro con Tudor per trovare l’intesa: il croato punta ad un accordo fino al 2025, De Laurentiis poterbbe proporgli una clausola di rinnovo automatico in base al raggiungimento di obiettivi importanti, su tutti la qualificazione alla prossima Champions League. La giornata è decisiva: se Tudor dovesse dire sì, mercoledì potrebbe essere già al Konami Training Center di Castel Volturno per dirigere il primo allenamento nella settimana della sosta del campionato.