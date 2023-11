Garcia, ultime notizie: chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Piace Tudor, alternativa Mazzarri, suggestione Cannavaro

NAPOLI – La certezza è una sola. Rudi Garcia non sarà più l’allenatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha maturato ormai la sua scelta dopo la sconfitta con l’Empoli, accompagnata da una brutta prestazione. I titoli di coda sono stati già preparati, manca soltanto la parola fine all’esperienza dell’allenatore francese sulla panchina dei campioni d’Italia. Storia mai decollata e scelta completamente sbagliata da parte del presidente De Laurentiis che ha preso atto pure di dover dare una sterzata definitiva. Non è servito il suo tentativo di trasferirsi in pianta stabile al Training Center di Castel Volturno per sostenere Garcia. Le crepe si erano riaperte mercoledì sera dopo l’1-1 con l’Union Berlino.

Garcia verso l'esonero, De Laurentiis farà un nuovo tentativo per Conte (che chiede autonomia completa). Bufera dopo Napoli-Empoli

Il Napoli ha dimostrato incapacità di gestire la partita e quel gol subito in contropiede è stata la perfetta cartina di tornasole di una squadra disorganizzata e anche confusa tatticamente.

La sfida con l’Empoli doveva rappresentare il riscatto, ma il Napoli è caduto in una voragine di contraddizioni. Kovalenko al 91’ ha scritto la parola fine alla gestione Garcia. De Laurentiis avrà nelle prossime ore o al massimo domani mattina una riunione con tutta la dirigenza – l'ad Chiavelli, il diesse Meluso, il capo scouting Maurizio Micheli e il club manager Antonio Sinicropi – per prendere una decisione definitiva.

Chi al posto di Garcia?

Antonio Conte è stata la prima scelta ad ottobre, ma l’ex ct non sembra intenzionato a cambiare idea dopo aver comunicato via social l’intenzione di restare ancora con la famiglia, almeno fino al termine della stagione. De Laurentiis sta valutando con molta attenzione l’ipotesi Igor Tudor: il 45enne croato è reduce da un ottimo terzo posto in Ligue 1 con il Marsiglia che gli è valso la qualificazione ai playoff di Champions League. Ha deciso di non proseguire l’avventura in Francia e avrebbe voglia di rimettersi in gioco con il Napoli. La difesa a tre non rappresenta un dogma, ha spesso utilizzato pure il 4-2-3-1.

L’altro nome da considerare è Walter Mazzarri: si tratterebbe di un ritorno e accetterebbe il ruolo di traghettatore. Sarebbe pronto a schierare il Napoli con il 4-3-3 di Spalletti. E Fabio Cannavaro? Ha visto la partita – assieme a suo fratello Paolo – accanto a De Laurentiis. In realtà i Cannavaro erano seduti qualche fila dietro e il presidente del Napoli li ha invitati a raggiungerlo. L’ex Pallone d’Oro sarebbe ovviamente disponibile – è un grande tifoso azzurro – ma il discorso al momento non è stato approfondito.