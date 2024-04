Totti torna in campo, sarà capitano dell'Italia nella Kings World Cup di Piqué: cos'è e quando si gioca

Un sogno che si avvera per tantissimi romanisti e appassionati di calcio: Francesco Totti torna a giocare. Proprio così, l'ex fuoriclasse della Roma e Campione del Mondo si unisce alla Kings World Cup, progetto globale della Kings League guidato da Gerard Piqué, nella quale sarà giocatore e capitano degli Stallions, la squadra che rappresenterà l'Italia nel Mondiale in Messico che si terrà dal 26 maggio all'8 giugno. Con lui ci sarà anche il content creator Gianmarco Tocco, meglio conosciuto come Tumblurr, streamer che conta 2 milioni e mezzo di follower tra tutti i social, che ne fanno uno dei più seguiti in Italia, in qualità di presidente della squadra.

Cos'è la Kings World Cup

La Kings World Cup è un nuovo torneo organizzato dalla Kings League, il campionato di calcio a 7 creato da Gerard Piqué, ex calciatore del Barcellona e a cui prendono parte ex giocatori e star del mondo del web.

Gli altri campioni

Totti raggiunge gli altri grandi nomi della storia del calcio presenti nella competizione, dal Presidente Ibrahimovic ai campioni Neymar Jr, Mario Gotze, Hazard e Rio Ferdinand, ma anche altri content creator provenienti da diversi Paesi come Amine, Gaules, Ibai e molti altri. I provini per entrare a far parte degli Stallions di Totti e Tumblurr si svolgeranno a Milano alla fine di aprile. Tante le stelle dunque, tra cui spiccherà anche l'ottavo re di Roma, che conta oltre 600 presenze e 250 gol con la maglia della Roma. Dopo essersi ritirato dal calcio professionistico nel 2017, Totti torna ad indossare gli scarpini per conquistare il trofeo che vedrà gli Stallions gareggiare per diventare campioni della Kings World Cup.