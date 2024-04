Inter vince lo scudetto se? Le combinazioni e quando il Milan può rovinare la festa

L'Inter è in piena fuga verso il ventesimo scudetto della sua storia che significherebbe seconda stella sul petto. La vittoria in rimonta per 2-1 conto l'Udinese mette un altro enorme mattone nel cammino dei nerazzurri che riescono a ribaltarla al minuto 94. Al momento sono 14 i punti di vantaggio sul Milan, secondo in classifica, e con 7 giornate ancora da disputare, i tifosi nerazzurri si chiedono quando potrà avvenire la vittoria matematica del titolo.