Incredibile Terracina, vince 3-1 e vola in vetta

Sorpasso. È una penultima giornata del campionato di Eccellenza che può risultare determinante. Al “Colavolpe” il Terracina battendo 3-1 il Tor Sapienza si è preso la vetta solitaria del girone B con 68 punti, scavalcando di una lunghezza la diretta rivale Unipomezia, che proprio sul più bello è crollata 1-2 tra le mura amiche contro il Ferentino.

A 90’ dal termine della regular season il sogno del ritorno in Serie D (l’ultima apparizione fu nella stagione 2014- 2015) è ad un alito di vento per la compagine di Mauro Pernarella, che avrà il match point domenica 5 maggio al “Caporuscio” nel derby contro l’Atletico Pontinia, in piena bagarre playout. Il successo di ieri pomeriggio per i tigrotti non è stato agevole: dopo i primi 45’ chiusi sullo 0-0, nella ripresa sono emersi il carattere e la maggiore esperienza dei biancazzurri, che hanno trovato il micidiale uno-due nel giro di 7’ con il penalty di capitan Carlini e il raddoppio di Proietti.

Gli ospiti, terz’ultimi della classe, hanno accorciato le distanze con Giordani, ma è stato il solito Curiale, arrivato in doppia cifra, a firmare il tris pesantissimo.

La sorpresa arriva dall’affermazione esterna (2-1) del Ferentino, che vola sulle ali di Oriano e Navarra rendendo vano il gol di Lupi; Regolanti ha inoltre fallito il rigore del possibile 2-2 per i pometini. Occhio a chi sta arrivando da dietro perché la Lodigiani, attualmente terza a -2 dai playoff, rifilando una cinquina al malcapitato Città di Formia (quart’ultimo) prosegue la sua scia inarrestabile dall’alto di 12 risultati utili e sette vittorie di fila: l’ultimo ko risale al 21 gennaio.

Alla “Borghesiana" non c’è storia, con i romani a segno con Della Volpe, autorete di Camarà, Di Michele, il capocannoniere Picci (agganciato a quota 20 il terracinese Bellante) e Virdis. Crolla al “Riciniello” l’Asd Gaeta, che cede 1-3 al Centro Sportivo Primavera, al terzo risultato utile. Botta e risposta tra Ciaramella e Carnevale, ma in pieno recupero gli apriliani, ormai salvi, archiviano la pratica con la doppietta di Zimbardi, 13 centri in campionato. Sesta piazza per la Vis Sezze che ha espugnato 5-0 Nettuno (già in Promozione), trascinato dai sigilli di Di Palma, Vanini, Cerbara, Palluzzi (12 reti) e del nigeriano Boham. Amaro in bocca per l’Atletico Pontinia, che sogna sul terreno del Certosa con il double, tra il 14’ e il 22’ del primo tempo, del 19enne attaccante Gesmundo. I padroni di casa riaprono la contesa con il figlio d’arte Muzzi e con Pompili. Nel secondo tempo è capitan Aquilani a riportare avanti gli ospiti, ma quando mancano dieci al termine è Passiatore a riequilibrare la situazione per il 3-3 definitivo. Salvezza certa anche per il Monte San Biagio, che si è imposto per 3-1, al Pineta dei Liberti, contro il già retrocesso Racing Ardea. Nallo, Anzalone e il senegalese Accrachi per i monticellani e gol della bandiera locale di Pitorri.