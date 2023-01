Roma, spunta un nuovo investitore: è Tom Barrack, ex proprietario del Psg

Il bilancio in rosso di 219 milioni della Roma potrebbe indurre Dan Friedkin a cedere la società. È questa l’indiscrezione lanciata da TuttoSport secondo cui l’imprenditore statunitense avrebbe messo il club in vendita dopo aver investito circa 817 milioni. Tra i possibili acquirenti ci sarebbe Tom Barrack, ex presidente del Psg che ha venduto la squadra alla Qatar Investment Authority di Al Khelaif. Dan Friedkin, ad oggi, ha speso 199 milioni per acquisire il club, 25,9 per l'opa, 500,2 per la gestione e 92 milioni per il bond a cui aggiungere le difficoltà per la costruzione del nuovo stadio. Ed è proprio in questo frangente che Barrack potrebbe inserirsi. Infatti, più che una cessione si potrebbe trattare di una ricerca soci.

Barrack è proprietario del Fukuoka Dome, stadio giapponese da 50.000 posti oltre e padrone di immobili in gran parte della Costa Smeralda. E la sua esperienza (e interessi) nel campo immobiliare potrebbe far comodo a Friedkin. Ha 75 anni ed è fondatore della Colony Capital, società di private Equity. Ha un legame profondo con l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump di cui è stato consigliere senior della campagna presidenziale. Nel luglio del 2021 è stato anche incriminato e arrestato con l’accusa di aver lavorato come agente degli Emirati Arabi Uniti ostacolando l’FBI. Oggi la Colony Capital gestisce un portafoglio di asset da 25 miliardi di dollari, la catena alberghiera Fairmont Raffles Hotels International in Asia e gli ex alberghi dell'Aga Khan in Costa Smeralda.