Lunedì 16 Gennaio 2023

Non c’è ombra di dubbio: José Mourinho è il tecnico della Roma che negli ultimi 10 anni ha valorizzato più giovani della Primavera. Nessuno se lo aspettava il giorno del suo annuncio, chiunque pensava che il suo nome sarebbe stato accostato a fuoriclasse di ogni genere ed età. Invece, José ha trasformato in oro giovani che fino a nemmeno un anno fa valevano qualche spicciolo. Ad esempio, Zalewski, fatto esordire da Fonseca ma valorizzato da Mourinho che ha avuto il coraggio e la costanza di farlo giocare con continuità per tutto il secondo blocco dello scorso campionato. L’esterno ha colto l’opportunità facendosi trovare pronto e si è guadagnato anche la convocazione al Mondiale in Qatar con la Polonia. Il costo del suo cartellino si aggira intorno 20 milioni, ha un contratto da rinnovare prima che cominci la sessione di mercato estiva. Guadagna ancora come un top Primavera, “solo” 500mila a stagione e il procuratore sta trattando per una base di partenza di 1,2 milioni. Ci sono poi Bove e Volpato, entrambi hanno giocato meno di Nicola, ma Mourinho ha scelto di tenerli in rosa e farli crescere con la prima squadra. Bove sta trovando spazio a centrocampo, è stato impiegato titolare contro il Genoa in Coppa Italia e con la Fiorentina ieri sera. Volpato lo ha usato prima della sosta per quattro partite di seguito di Serie A (2 da titolare e 2 da riserva). Il valore del cartellino di entrambi comunicato da Tiago Pinto al Sassuolo è superiore a 30 milioni, i neroverdi li avrebbero voluti tutti e due per Frattesi ma il dg si è opposto.

Afena-Gyan e gli altri

Poi, c’è stato Felix che la scorsa stagione ha giocato 6 partite da titolare e quest’anno ha trovato spazio nella Cremonese. Quanto è stato pagato? Sei milioni di euro di parte fissa più 3 milioni di bonus (1,5 legati al numero di presenze che il ghanese farà in maglia grigiorossa, 1 legato ai gol e 500 mila euro di bonus in caso di permanenza del club in Serie A). C’è poi Tahirovic, regista di cui si è innamorato follemente Mourinho e che grazie all’infortunio di Wijnaldum si sta guadagnando spazio. Nelle ultime quattro gare di Serie A, ha sempre giocato: 1 da titolare e in 3 è subentrato dalla panchina. Per adesso il suo valore è basso, ma non è escluso che entro la fine della stagione José riesca nel miracolo. A questi si aggiungono Keramitsis, Missori, Faticanti, oltre a quelli che ha convocato e attendono di essere chiamati in causa Cassano, Cherubini, Majchrzak e Oliveras.

Garcia e gli altri

«Non sono ossessionato dalle statistiche, non le cerco su Google, ma magari puoi vedere quanti giocatori della Primavera hanno giocato con me in questo anno e mezzo e quanti ne hanno fatti giocare gli altri negli ultimi dieci anni nella Roma», ha detto ieri nel post partita. Anche questo è verò, perché José è l'unico ad averne fatti giocare di più con continuità, Garcia lo supera sugli esordi (7 contro 6), ma in due stagioni e mezzo contro una mezzo di Mourinho. Dei giovani lanciati, solo Luca Pellegrini e Daniele Verde hanno avuto un discreto seguito in Serie A. Zeman ha fatto esordire Alessio Romagnoli venduto al Milan per 25 milioni, ma lo aveva valorizzato prima la Sampdoria. Di Francesco ha riportato a Trigoria Lorenzo Pellegrini e lo ha fatto esordire in giallorosso, mentre a Fonseca si può riconoscere il merito di aver creduto a Calafiori.