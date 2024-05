Disoccupazione Naspi, pagamenti maggio con nuovi limiti di cumulo con redditi di lavoro: salgono a 8.500 euro

Disoccupazione. Pagamenti dell'indennità Naspi con nuovo regime a maggio. Sono cambiati infatti ufficialmente dal mese scorso i limiti di reddito (riferiti agli anni 2023 e 2024) ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione. È salito a 8.500 euro infatti il limite di reddito da lavoro dipendente e parasubordinato che si può avere nel 2024 mantenendo il sussidio.

Disoccupazione Naspi, i nuovi limiti

Per quanto riguarda il mese corrente non c'è una data precisa per tutti i percettori, poiché l'erogazione del sussidio dipende da quella di presentazione della domanda. Tuttavia, solitamente il pagamento avviene intorno alla metà del mese o in prossimità della data dell'ultimo pagamento. Ad esempio, chi ha ricevuto il pagamento il 15 aprile potrebbe ricevere quello successivo tra il 14 e il 16 maggio. Ma come cambia il limite di cumulabilità della Naspi con altri redditi da lavoro.