Taylor, clamoroso in Inghilterra: Chelsea e Liverpool si ribellano alla designazione

Antony Taylor nella bufera, ancora. Questa volta l'arbitro di Budapest è finito al centro delle polemiche in Inghilterra, dove i tifosi di Liverpool e Chelsea si sono ribellati alla sua designazione. Il direttore di gara inglese è sato infatti scelto per arbitrare il big match della prima giornata di Premier League, in programma domenica alle 17.30 a Stamford Bridge. Nessuna delle due squadre però, proprio come la Roma di José Mourinho, conserva ricordi positivi con Taylor.

Lo scorso anno i tifosi dei Blues promossero una petizione, che raccolse oltre 160 mila firme, per chiedere alla Federazione inglese di non essere più arbitrati da Taylor.

La voce del popolo, però, non fu ascoltata e allora ci pensò l'allora tecnico Tuchel a farsi sentire in conferenza stampa: «Vi posso assicurare che non sono solo i tifosi, lo pensa tutto lo spogliatoio».

Proprio come Tuchel nemmeno Klopp ha instaurato un bel rapporto con Taylor nel corso degli anni. L'allenatore del Liverpool è stato infatti espulso due volte dal fischietto inglese la scorsa stagione, contro il Manchester City e contro il Brentford. Motivi che hanno unito i tifosi Reds a quelli del Chelsea, che hanno fatto partire una veemente protesta social contro la designazione. Improbabile però che, ancora una volta, la Federazione li ascolti.