Chelsea, per Nkunku solo 4 presenze: è costato 60 milioni

Sabato 13 Gennaio 2024, 11:04 - Ultimo aggiornamento: 11:45

In Premier League si parla del momento difficile di uno dei giocatori più attesi di questa stagione. E' iniziata infatti la riabilitazione anche per Christopher Nkunku, che si è nuovamente fermato per problemi all'anca. Nkunku, arrivato in estate per 60 milioni dal Lipsia, aveva suscitato grandi speranze di rilancio per il Chelsea dopo una stagione difficile. Nkunku in questa stagione ha fatto solamente 4 presenze e solo una come titolare.

Arrivato in estate, Nkunku ha saltato subito 15 partite a causa di un problema al ginocchio che lo ha tenuto ai box per circa 100 giorni. Tre mesi fuori che hanno portato a un ritardo di condizione che ha costretto il francese a essere lontano dai campi per ulteriori partite. Ora, invece, è un problema all'anca a fermarlo di nuovo, con un totale di soli 152 minuti tra Premier League e Carabao Cup. Un totale di 15 milioni di euro a partita o, se preferite, circa 2.5 al minuto.

Una delle tante scommesse del Chelsea che non ha reso in questa stagione, con la finestra estiva dei trasferimenti che si è conclusa con una spesa di 468 milioni. Nell'annata 2022/2023, invece, i Blues hanno speso ben 611 milioni terminando sempre a metà della classifica. Circa un miliardo speso dalla proprietà.