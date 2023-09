Roma femminile, Haug è del Liverpool: ufficiale. La cifra è da record

Roman Haug al Liverpool. Adesso è ufficiale. La calciatrice norvegese, autrice della rete contro la Juventus che ha di fatto consegnato lo scudetto alla Roma, vola in Premier League. Un passaggio storico, perché è il trasferimento economicamente più importante per la Serie A italiana: nelle casse giallorosse entreranno 125mila euro più una percentuale sulla futura rivendita. Lunedì le visite mediche, ieri la firma, oggi l’annuncio dei due club: tutto scritto.

Le fasi

A inizio estate la Roma aveva rispedito l’offerta del Liverpool al mittente.

Il club giallorosso non aveva nessuna intenzione di cedere la centravanti norvegese. Nel mezzo c’è stato il Mondiale con Roman Haug protagonista con la maglia della sua nazionale. Poi nel momento del ritorno a Roma, dopo aver parlato con il tecnico, e con chi doveva parlare, si è presa del tempo per decidere: di mezzo non c’era la situazione economica (contratto più ricco, sicuramente) ma la voglia di giocare. In casa giallorossa a nessuna è garantito il posto, nemmeno e soprattutto lì davanti dove c’è Valentina Giacinti. E allora ecco che la Roma ha aperto alla cessione dando quindi carta bianca a Sophie. Che nello scorso fine settimana ha deciso. Si cambia vita, si va in Premier con la maglia delle Reds.

Per sempre nella nostra storia 💛🇮🇹❤️



Sophie Roman Haug ceduta a titolo definitivo al Liverpool



📄 https://t.co/KwmVzpY8LY



Grazie di tutto Sophie, e in bocca al lupo per il futuro 🍀#ASRomaFemminile pic.twitter.com/rzerJUaXh6 — AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) September 6, 2023

Storico

Come detto è un trasferimento storico: una cifra che in Italia prima d’ora non era mai stata toccata e che in generale dà anche un valore alle altre compagne. Prima di oggi il primo posto di questa speciale classifica era di Hurtig, passata la scorsa estate dalla Juve all’Arsenal per 122mila euro. Per la Premier invece è il quarto movimento più costoso della sessione estiva: la più pagata è stata Jill Roord, dal Wolfsburg al Manchester City per 350mila euro. Poi Geyse, dal Barcellona a Manchester United per 300mila euro e infine Mia Fishel, dal Tigres al Chelsea per 227mila.