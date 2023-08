Coppa Italia, si comincia: il programma completo dei trentaduesimi

Inizia ufficialmente la nuova stagione, con i trentaduesimi di Coppa Italia, in programma dall'11 al 14 agosto. Domani saranno in campo quattro squadre di Serie A saranno impegnate nei trentaduesimi di Coppa Italia: in campo ci saranno diverse squadre di Serie A, ma non solo. Ecco il programma completo e gli arbitri designati dalla Lega Calcio.

Venerdì 11 agosto

Frosinone-Pisa alle 17.45: Ghersini con Fontemurato e Yoshukawa.

Iv: Mirabella. Var: Maggioni Avar: Paganessi

Udinese-Catanzato alle 18: Minelli con Di Gioia e Moro. Iv: Rinaldi. Var: Abbattista. Avar: Miele - Genoa Modena alle 21: Aureliano con Zingarelli e Cipriani. Iv: E.Scarpa. Var: Nasca. Avar: Longo

Bologna-Cesena alle 21:25 Manganiello con M.Rossi e Affatato. Iv: Costanza. Avar: Mazzoleni. Avar Pagnotta

Calciomercato ultime notizie oggi: Roma, offerta per Beltran. Milan, sirene tedesche per Maignan. Kane, accordo tra Bayern e Tottenham. Gli Spurs su Lukaku

Sabato 12 agosto

Empoli-Cittadella alle 17;45 Prontera con Laudato e Belsanti Iv: D'Eusanio. Var: Abbattista. Avar S. Longo

Bari-Parma alle 18 Fourneau con Barone e Severino Iv: Arena. Var: Pezzuto. Avar: Muto

Verona-Ascoli alle 21: Piccinini con D?Ascanio e Ricciardi Iv: Sfira. Var: Mazzoleni. Avar: Miele

Cagliari-Palermo alle 21:15 Marinelli com Massara e Catallo Iv: Cherchi. Var: Nasc. Avar: Pagnotta

Domenica 13 agosto

Salernitana-Ternana alle 17:45 Ciua con Cipressa e Politi Iv: Mastrodomenico. Var Maggioni. Avar: Gariglio

Cosenza-Sassuolo alle 18 Collu con Cortese e Bitonti Iv: Vergaro. Var: La Penna. Avar: Cosso

Lecce-Como: alle 21 Rutella con Mastrodonato e Prenna Iv: Leone. VAr: Paterna. Avar: Di Vuolo

Monza-Reggiana alle 21:15 Santoro con Miniuti e Ceolin Iv: Milone. Var: Marini. Avar: Paganesi

📌 Domani prima partita ufficiale della stagione



Ecco i numeri di maglia dei nostri Leoni 🦁 pic.twitter.com/AbKiuSPQbH — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) August 10, 2023

Lunedì 14 agosto

Cremones-Crotone alle 17:45 Zufferli con Margani e Arace Iv: Gandino. Var Paterna. Avar: Gariglio

Sampdoria-Sud Tirol alle 18 Bonacina con Vivenzi e Raspolini Iv: Crezzini. Var: Sessa. Avar: Di Vuolo

Spezia-Venezia alle 21 Baroni con Ricci e Fontani Iv: Andreano. Var: Piccinini. Avar: Meraviglia

Torino-Federalpi Salò alle 21:15 Tremolada con Vecchi e Rocca Iv: Lovison. Var: Marini. Avar: Muto.