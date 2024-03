L'Arsenal femminile ha solo i calzettoni bianchi (come il Chelsea). Per evitare il 3-0 a tavolino li compra nel negozio dello stadio delle Blues

Ha dell'incredibile quello che è successo alla squadra femminile dell'Arsenal che ieri è stata costretta a scendere in campo con i calzettoni del Chelsea. Nel derby londinese, giocato nello stadio dei Blues, lo Stamford Bridge, le calciatrici dei Gunners sono state costrette a correre ai ripari poco prima del fischio d'inizio. Come riporta The Independent, l'inizio della gara è stato rimandato di mezz'ora a causa dell'incompatibilità dei due kit. L'Arsenal, infatti, era provvisto solo della maglia di casa con pantaloncini e calzettoni a completo, ma proprio quest'ultimi non andavano bene perché bianchi. Anche il Chelsea indossa calzettoni dello stesso colore, ma essendo la squadra di casa li ha mantenuti costringendo gli avversari a cambiarli.

L'Arsenal gioca con i calzettoni del Chelsea: cosa è successo

Allo stadio, però, il club biancorosso aveva con sé solo un kit senza calzettoni di un colore diverso dal bianco e se non si fosse trovata una soluzione allora sarebbe arrivata la sconfitta a tavolino. Per evitare il 3-0, allora, i dirigenti dei Gunners sono corsi ai ripari rivolgendosi al negozio del Chelsea presente nello stadio, dove hanno acquistato i calzettoni per tutte le calciatrici. I tifosi si sono accorti dell'accaduto perché questi sono neri e con una banda blu, uno dei colori principali del Chelsea, ed è stato necessario l'utilizzo del nastro adesivo nero per coprire lo stemma dei Blues. Una soluzione che ha creato non poco imbarazzo per l'Arsenal, ma anche per una sua ex leggenda come Ian Wright, che sul suo profilo X ufficiale ha commentato: «Imbarazzante e ridicolo».

A fine partita, l'ex calciatrice inglese Karen Carney ha commentato molto amareggiata l'accaduto: «Le persone fanno errori, ma la partita non aveva bisogno di una cosa del genere.

Ci abbiamo messo tanto per parlare solo di calcio nel gioco femminile. Ovviamente è un errore umano, unaa svista, ma è imbarazzante. Lo è anche per le calciatrici e sono frustrata.