Cristiano Ronaldo è lo sportivo più pagato nel 2023. Secondo il golfista Jon Rahm, terzo Messi

Tempo di classifiche anche per i guadagni degli sportivi. Secondo il sito specializzato Sportico, nel 2023 è Cristiano Ronaldo lo sportivo più pagato al mondo forte dei 215 milioni di dollari garantiti dai sauditi del Al-Nassr più altri 60 di sponsor. A sorpresa, al secondo posto lo segue Jon Rahm, golfista spagnolo che ha guadagnato 203 milioni di dollari, forte dell’accordo triennale con il circuito saudita indipendente LIV Golf. Contratto triennale da 510 milioni di complessivi, premi esclusi. Terzo Lionel Messi con 130 milioni complessivi, quarto LeBron James con 125,7. (Qui la lista completa sul sito di Sportico)

Curioso notare come nel 2022, il golfista, attuale numero tre al mondo, non fosse incluso nella lista dei 100 sportivi più pagati, mentre Ronaldo occupava il terzo posto dietro a LeBron James e Messi.

L’avvento dell’Arabia Saudita, e del fondo governativo PIF con i suoi miliardi, ha evidentemente riscritto la classifica degli sportivi più pagati.

69 sportivi su 100 provengono dagli sport USA

Tra i primi dieci sono quattro i giocatori NBA: oltre LeBron ci sono Steph Curry (7°, 98,9 milioni di dollari), Giannis Antetokounmpo (ottavo con 88,4 milioni) e Kevin Durant (nono con quasi 86,9 milioni). Patrick Mahomes, la stella dei Kansas City Chiefs che domenica giocherà il quarto Super Bowl della carriera, chiude la Top ten con 84 milioni di dollari. In totale, i guadagni arrivano a toccare i 5,4 miliardi di dollari, che includono stipendi e relativi bonus (4,2 miliardi) e i ricavi derivanti da accordi commerciali fuori dal campo da gioco (1,2 miliardi).

Nella classifica dell’anno appena terminato sono incluse personalità di otto sport diversi e provenienti da 25 paesi, nessuna di queste è italiana. I più rappresentati sono i giocatori di basket, 40 su 100, poi quelli di football americano con 16 e il baseball con 13. In pratica, 69 su 100 provengono da sport statunitensi. Nessuna donna in classifica: la tennista Coco Gauff è arrivata a guadagnare 21 milioni di dollari, il 100esimo in graduatoria è il cestista dei New Orleans Saints, Derek Carr, che ha chiuso l’anno scorso con guadagni per 30 milioni. Poco rappresentato il tennis: Novak Djokovic ha chiuso l’anno solare con guadagni complessivi da 41,7 milioni di euro (46esima posizione), Carlos Alcaraz si è fermato al 56° posto grazie ai 39,1 milioni incassati nell’anno del suo secondo Slam vinto in carriera.