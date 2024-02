Mondiali, argento nella staffetta per l'Italia col quartetto Gabbrielleschi-Bridi, Paltrinieri-Acerenza

E’ “Grand’Argento”, ma sempre argento è, e quel metallo è amaro di natura. Figurarsi quando, come è successo stamattina ai mondiali dell’acqua a Doha, lo prendi per appena due decimi di secondo. E’ stato per questo distacco, il classico batter di ciglia, che il quartetto azzurro (nell’ordine Giulia Gabbrielleschi, Arianna Bridi, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza) ha visto l’oro affondare nel mare freddo del Porto Vecchio. Due decimi di secondo dopo poco più di un’ora di faticata a mare: 1h03:28.00 il crono dei quattro australiani nella 4x1500, 1h03:28.02 il tempo con cui la mano di Acerenza ha chiuso il compito. L’oro che sembrava preso, fino all’imbuto conclusivo, quella specie di strettoia che porta alla piastra da schiaffeggiare, veniva preso in pugno da Kyle Lee, nuotatore australiano nato in Zimbabwe e trasferito in Australia quando aveva sei anni, avviato al nuoto con lo scopo preciso di socializzare con quel nuovo mondo.

Le cose, fino a quel punto, quell’attimo, erano andate tutte come da programma. La Gabbrielleschi aveva tenuto d’occhio e sotto mano la prima australiana, poi Arianna Bridi aveva perso solo qualche secondo in più dietro alla “cangura” Gobecka. Toccava il pontone per il cambio di staffetta e toccava a Paltrinieri.

Acerenza lo sapeva: ha tentato. Ha tentato prima di togliersi dai piedi quel Kyle Lee, ma quello gli stava in scia, ora un po’ discosto, ora come l’ombra se Mimmo fosse stato in piedi. L’azzurro ci provava, ma quello niente. Nell’imbuto ha cercato pure il mestiere: stringerlo al bordo per non farlo nuotare. Ma niente: quello era un’anguilla e la sua mano toccò per prima. «Brutte parole non si possono dire in diretta tv, vero?» sorrideva deluso Acerenza. «Ho chiesto scusa ai miei compagni. Ho cercato di destabilizzarlo, ma quello resisteva, sapevo che era difficile staccarlo, era scritto. Certo, l’oro è più bello, ma l’argento va bene, però perdere all’ultima bracciata…». E qui taceva per dirsi silenziosamente tutte le brutte parole che non aveva potuto esternare.

«E’ una grande staffetta in ogni caso» faceva Paltrinieri: cinque gare del genere al mondiale negli anni e Italia cinque volte sul podio. «Non è che se hai vinto l’oro, lo rivinci. Lo sport non è così». Ed è già domani: «Io sto bene, la preparazione l’ho un po’ più mirata sulla vasca, vorrei provare a fare due buone gare». Le cercherà la prossima settimana, 800 e 1500, nuoto in corsia. I suoi compagni di azzurro nuoto sono appena arrivati a Doha ed hanno già provato la vasca. Il ct Butini pensa al malloppo di qualificare per Paigi tutte le staffette.