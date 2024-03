Flamini (a sorpresa) è l'ex calciatore più ricco del mondo: ecco come ha fatto a ottenere un patrimonio 60 volte superiore a Cristiano Ronaldo

Il mondo del calcio porta a guadagnare cifre molto alte grazie a sponsor e nuovi accordi sempre più faraonici. Oltre a questo, gli investimenti permettono ai giocatori di tocare quote mai pensate prima, come succede ad esempio a Cristiano Ronaldo o a Lionel Messi. Nell'immaginario collettivo, questi due sono i calciatori più ricchi di tutto il pianeta, soprattutto il portoghese, ma se si allarga il campo anche agli ex giocatori allora il nome di paperone è quello di Mathieu Flamini.

Ex centrocampista del Milan e dell'Arsenal. Non è con questi due club che ha fatto fortuna, ma dopo il suo addio al calcio giocato. Mentre era in attività, infatti, si è laureato in diritto e, come riporta As, ha aperto una società a Marsiglia con Pasquale Granata, la GF Biochemicals. Un'attività all'avanguardia e che può combattere il più grande problema del mondo: l'inquinamento causato dalla plastica. I due sfruttano l'acido levulinico che permette di creare delle plastiche biodegradabili. Questo lo rende il sostituto perfetto del petrolio essendo anche molto più ecologico.

I prodotti creati con questa nuova sostanza sono più di 200 e vanno dai cosmetici ai lubrificanti, fino a shampoo e solventi.

Il valore della società si aggira intorno ai 30 miliardi di euro, una cifra molto più alta di qualsiasi società calcistica esistente. Questa, infatti, supera il valore di Real Madrid, Barcellona, Manchester City e United, Chelsea e Liverpool sommati. Infine, secondo Forbes il patrimonio di Flamini è sessanta volte superiore a quello di Cristiano Ronaldo