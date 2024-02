Giovedì 8 Febbraio 2024, 06:29

Saranno in 72mila sugli spalti dell'Allegiant Stadium e chissà in quanti milioni a casa, davanti alla tv. Il Super Bowl edizione numero 58 ha tutti gli ingredienti per riscrivere il libro dei record della Nfl. Uno, di primato, lo ha già sgretolato con certezza: sarà la finale per il titolo più cara di sempre. L'aumento dei biglietti più economici è del 36%, ma considerando i settori d'élite l'incremento medio raggiunge il 70%. Tradotto in soldoni - è il caso di dirlo - si parla di una spesa minima per un biglietto di 10mila dollari (9200 euro circa), andando a crescere fino a 14.810 dollari (circa 13.700 euro), il costo del biglietto più caro. Cifre considerevoli che non hanno scoraggiato un super tifoso che ha fatto acquisti per sé e per cinque familiari. Cifra spesa: 88.860 dollari, 82.500 euro... Senza contare trasporti e pernottamenti. Che a Las Vegas non è che siano a buon mercato, nemmeno a bocce ferme. Di questi tempi, poi, i rincari per gli hotel sono stati stimati dal New York Times in un clamoroso 140%. Così come i biglietti aerei con le compagnie che sorridono al boom della richiesta e alle tariffe schizzate su del 112% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Super Bowl 2024, chi è il giocatore chiave: Brock Purdy, da fanalino di coda del Draft a leader dei 49ers

Tanti i fattori che pesano in questo boom: il debutto del nuovissimo stadio del Nevada (per restaurarlo sono stati spesi 1,97 miliardi di dollari), l'effetto Mahomes e la tifoseria dei 49ers, da sempre una delle più calde, e per di più con il dente avvelenato per la sconfitta nel Super Bowl 2020, quando a Miami proprio il quarteback dei sogni in maglia Chiefs spazzò via il sogno di gloria di San Francisco, con una rimonta selvaggia negli ultimi sei minuti di battaglia.

TUTTI COLLEGATI

L'HALFTIME SHOW

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per gli stessi motivi, sommati ai prezzi esorbitanti, ci si aspetta il primato in tv. L'edizione più vista, al momento, resta quella del 2015, quando la supersfida tra i New England Patriots di Tom Brady e i Seattle Seahawks di Russell Wilson incollò allo schermo 114,4 milioni di spettatori. Gli organizzatori lo sanno bene e infatti sono schizzati verso l'alto anche i prezzi della pubblicità. Per 30 secondi di spot nell'intervallo della partita i grandi marchi pagheranno fino a 7 milioni di dollari. E, ovviamente, per non sprecare l'occasione di una tale visibilità, è scattata la caccia al grande testimonial: Doritos ha scelto Jenna Ortega (la Mercoledì Addams di Netflix), Pringles ha scelto Chris Pratt e Oreo l'ex signora Kardashian, Kris Jenner. La birra a basso contenuto calorico Michelob Ultra regalerà invece al Super Bowl la prima apparizione di Leo Messi.La parata di spot sarà equamente distribuita prima e dopo l'Halftime show, che quest'anno vedrà il grande ritorno sul palco del rapper Usher, quello di "Yeah!" e "U remind me", che dopo 8 anni di assenza è pronto a riconquistare le classifiche con un nuovo disco. Non mancheranno le guest star a sorpresa che tanto a sorpresa non sono: il tam tam social ha già svelato la presenza di altri due rapper, Ludacris e Lil' Jon.