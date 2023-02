Col tap-in di Andressa la Roma supera anche il Como: l'1-0 vale la quarta vittoria consecutiva in A

Era una partita difficile. Lo sapevano tutti. Lo sapeva anche la Roma. Che l'impegno non l'ha preso sottogamba, e ha vinto contro il Como, mettendo enorme pressione sulla Juventus, impegnata prorpio in questi istanti contro il Milan. La squadra di Spugna vince 1-0 ringraziando la brasiliana Andressa, all'ottavo centro in campionato, al sesto gol in questo 2023. Il momento della numero 7 è impressionante anche se, la rete di oggi, è stata semplice: Beretta sbaglia e serve Giacinti che colpisce a colpo sicura ma centra il palo. Andressa è lì, pronta ad appoggiare in porta, e a regalare l'ennesima vittoria stagionale a questa Roma che rimane ben salda in vetta alla classifica. Il minuto è il 26 del primo tempo. Il risultato non cambierà più.

Il Como, così come in Coppa Italia, si è dimostrato un osso più duro del previsto. Ma alla fine come sappiamo è il risultato quello che conta. E la Roma se lo prende, con la forza della grande squadra nonostante ancora in campo non ci sia Vicky Losada, che rientrerà solamente domani nella Capitale e che potrebbe debuttare martedì, nella gara di ritorno di Coppa contro il Pomigliano, una formalità dopo l'8-1 dell'andata in Campania. O al massimo, la spagnola, si potrebbe vedere in campo sabato prossimo, quando al Tre Fontane arriverà l'Inter.

Una Roma dai due volti: una Roma compatta, concreta e in totale dominio nel primo tempo, appannata nella ripresa. Ma alla fine lo scherzetto il Como non è riuscito a farlo. Le giallorosse hanno tenuto bene il colpo, hanno sofferto nel momento dove la gara lo richiedeva, e alla fine l'hanno portata a casa. Da queste partite sporche si vedono gli squadroni, quello che Bavagnoli ha costruito e quello che Spugna ha assemblato. Bene così, insomma. Adesso una settimana importante: c'è da mettere il sigillo alla semifinale di Coppa, c'è da preparare la sfida contro l'Inter. Ah, e venerdì c'è pure il sorteggio dell'avversaria dei quarti di finale di Champions League, quelli che si giocheranno all'Olimpico. Sì, la settimana è davvero importante.