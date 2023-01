Serie A femminile, la Roma asfalta il Sassuolo 5-0: giallorosse ancora a +5 sulla Juventus

La Roma fa un altro sport. E in questo momento alla squadra di Spugna riesce davvero tutto. Le giallorosse asfaltano il Sassuolo e rimangono a +5 sulla Juventus. La formazione di Piovani è stordita subito e non riesce mai ad entrare in partita. E il gol di Giacinti dopo 3 minuti indirizza la sfida. Al Tre Fontane finisce 5-0. Lo stesso risultato con il quale la Juve aveva battuto all'ora di pranzo la Sampdoria. Un botta e risposta tra le due squadre più forti del campionato. Ma davanti e con merito rimangono le giallorosse.

ALTRA CATEGORIA

Sì, alla truppa di Spugna riesce daVvero tutto. Una squadra che gioca un grande calcio e che, quando in giornata, non concede davvero nulla a nessuno. Tant'è che nell'arco dei 90' non si ricordano tre passaggi di fila del Sassuolo, che pure, almeno sulla carta, qualità in campo ne avrebbe. Ma la Roma non concede spazi, è compatta, pressa a tutto campo con il sangue agli occhi e segna. E si diverte. Cosa non trascurabile. E si diverte anche il tecnico, nonostante qualche eccesso di confidenza sotto porta quando servirebbe in alcuni casi essere un po' più cattive. Ma tutto è concesso al momento. Per la Roma è la vittoria numero 13 in 15 partite in campionato. Numeri da capolista, com'è giusto che sia.

LA PARTITA

Il ritorno al Tre Fontane, cinquanta giorni dopo l'ultima volta, è dolcissimo. Mai partita, come detto prima: al 3' la apre Giacinti, che di testa si fa trovare pronta dopo la traversa colpita, sempre di testa, da Haavi. Al minuto 26 raddoppia Andressa, dopo un'azione che fareste bene ad andare a rivedere. Palla in verticale, tacco della brasiliana per Giacinti che premia l'inserimento della compagna che batte col mancino, senza problemi, Kresche. Nel primo tempo arriva anche la doppietta della numero 9 giallorossa: nove come i gol in campionato che sommati a quelli in Champions League e Coppa Italia fanno 13 per ora in stagione. Nella ripresa, poi, c'è gloria anche per Giugliano (destro al volo sotto la traversa, un'altra meraviglia) e di nuovo per Andressa che con un facile tocco sotto porta fa anche lei doppietta.