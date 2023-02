Roma femminile, ufficiale il colpo Vicky Losada: ha firmato fino al 30 giugno

La Roma femminile ha piazzato il vero colpo di questo mercato: adesso infatti è ufficiale l'arrivo di Vicky Losada, centrocampista spagnola classe 1991, che ha rescisso il contratto con il Manchester City ed ha firmato con le giallorosse. Un lavoro enorme quello di Bavagnoli, che riesce in una vera e propria impresa. E adesso le giallorosse non si possono più nascondere dietro a niente. L'obiettivo minimo è quello di vincere lo scudetto. E anche i quarti di finale di Champions League, che si giocheranno all'Olimpico, fanno un po' meno paura. Losada ha firmato fino al 30 giugno del 2023, per sei mesi quindi. Poi il futuro si capirà.

La centrocampista spagnola si è già allenata agli ordini di Spugna. Questa sera tornerà a Manchester per completare il trasloco e nei prossimi giorni sarà di nuovo nella Capitale. Indosserà la maglia numero 14.

«Sono molto contenta di essere qui - ha dichiarato Losada ai canali ufficiali della Roma - e non vedo l'ora di debuttare e di conoscere i tifosi e la città. Vivo questo momento con molta ambizione».

«La sua esperienza e la sua qualità saranno un esempio importante per le giovani del nostro gruppo e un fattore decisivo per la crescita di tutta la squadra» ha invece detto Betty Bavagnoli.

Ventiquattro trofei vinti in carriera per lei tra Barcellona, Espanyol, Arsenal e Manchester City. E con 376 presenze con la maglia blaugrana è una delle calciatrici con più apparizoni. Lei, come anticipato ieri, quando la trattativa era ai dettagli finali, la Champions l'ha già vinta con le catalane. Alzandola al cielo con la fascia da capitana.