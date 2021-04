12 Aprile 2021

di Romolo Buffoni

(Lettura 2 minuti)







A meno di improbabili crolli, sarà l’Inter a strappare dalle maglie della Juve dopo 9 stagioni lo scudetto tricolore. E sarà, quello nerazzurro, il primo club di proprietà straniera a conquistare il titolo. Internazionale, di nome e di fatto. La vittoria di misura su un Cagliari affamato di punti salvezza è l’undicesima di fila per la squadra di Conte che si candida a contendere all’undici guidato da Trapattoni nel 1989 l’appellativo di “Inter dei record”. Con tanti saluti all’estetista.

Con un’Inter così, che veleggia a +11 sul Milan suo più immediato inseguitore, l’attenzione di quest’ultimo mese di campionato si sposta sulla lotta per un posto nella prossima Champions League. Corsa che vede ancora in pista le squadre romane. Con la Juve di Pirlo che, pur senza brillare, sembra diventata almeno pragmatica, verosimilmente resta il solo 4° e ultimo posto utile da assegnare. La Lazio senza Inzaghi, colpito dal Covid e rimasto a casa, guidata dal vice Farris ha sbancato il Bentegodi nella sua comfort zone ovvero quella che va oltre il 90° minuto. Stavolta al 92’ non è stato Caicedo l’autore della zampata da tre punti, ma la testa di Milinkovic-Savic capace di svettare più in alto di tutte nel traffico dell’ora di punta nell’area veronese. La rimonta non sarà facile, ma i biancocelesti alla quarta vittoria di fila e di misura, hanno la partita contro il Torino da recuperare.

Strada ancora più in salita per la Roma, scesa in campo contro il Bologna con una formazione d’emergenza e con la testa ormai proiettata al sogno Europa League. Si sono rivisti in campo da titolari Mirante, Fazio e Reynolds; nel finale, poi, addirittura Pastore dopo 287 giorni (sparito dopo i 9 minuti in Milan-Roma 2-0 del 28 giugno 2020). La squadra di Fonseca ha rischiato di brutto, ma ha battuto il Bologna con un gol di Borya Mayoral. Tre punti dopo due sconfitte e un pari, per non dire già addio al campionato.