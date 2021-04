11 Aprile 2021

di Salvatore Riggio

(Lettura 2 minuti)







PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6

Un solo tiro nello specchio della porta, quello di Nainggolan al 39’ del primo tempo.

SKRINIAR 6

Non deve faticare troppo nel controllare le manovre offensive del Cagliari.

DE VRIJ 6

Solita prestazione senza sbavature. Colpisce una traversa di testa

BASTONI 6.5

Dalle sue parti non fa passare nessuno.

DARMIAN 7

Vicario gli nega un paio di volte il gol. Ma si rifà nella ripresa.

SENSI 6

Si rivede titolare e va più volte al tiro.

BROZOVIC 6

Senza qualche difficoltà cerca di farsi vedere.

ERIKSEN 6.5

Più vivace del solito in fase offensiva, ma Vicario devia in angolo due volte.

YOUNG 6

Spinge meno del solito.

LUKAKU 6.5

Serve qualche palla interessante a Sanchez, ma anche con lui Vicario è attento.

SANCHEZ 6

Segna, ma è in fuorigioco. Poi ci prova.

HAKIMI 6.5

Suo l’assist per Darmian.

LAUTARO MARTINEZ 6

Fa rifiatare Sanchez.

CONTE 7

La sua Inter non sbaglia un colpo.

PAGELLE CAGLIARI

VICARI 7.5

Debutto in A migliore di questo non poteva esserci. Para tutto e fa tremare l’Inter. Si arrende solo a Darmian.

RUGANI 6

L’Inter arriva da tutte le parti, prova a resistere.

GODIN 5.5

Ex di turno, in difficoltà. Tiene in gioco Hakimi.

CARBONI 6

In qualche modo prova a chiudere gli spazi.

ZAPPA 5.5

Dalla sua parte poche iniziative.

MARIN 6

Fa girare il pallone come può.

NAINGGOLAN 6.5

Il primo tiro in porta del Cagliari è suo.

DUNCAN 5.5

Commette qualche errore di troppo.

NANDEZ 6

Duella in mezzo al campo.

PAVOLETTI 6

Pochi palloni giocabili per lui.

JOAO PEDRO 5.5

Si fa vedere solo con un colpo di testa fuori.

ASAMOAH 6

In campo contro la sua ex squadra.

SEMPLICI 6

Il suo Cagliari si arrende soltanto a Darmian.